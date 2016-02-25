У Порошенко рассказали о главных событиях на Донбассе: карта зоны АТО

За минувшие сутки в результате боевых действий в зоне проведения АТО ни один из украинских военнослужащих не погиб, двое получили ранения. Боевики продолжили применять вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Об этом рассказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник

На Донецком направлении было неспокойно в районе Донецкого аэропорта. В частности, боевики применили стрелковое оружие, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы вблизи Песок, Опытного и Авдеевки, а также стреляли из минометов у Первомайска. Кроме того, бандформирования, которые базируются в селе Старомихайловка, стреляли из зенитных установок и минометов по нашим позициям неподалеку Красногоровки и Невельского.

Также боевики применили гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие у Новгородского и Майорска, вблизи Горловки. Однако горячее всего было около Зайцево, где велся ночной бой, и украинским военным удалось отодвинуть террористов.

НаМариупольском направлении больше всего обстрелов было зафиксировано вблизи Марьинки. В течение дня боевики стреляли из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов, а уже ночью в 23:40 выпустили четыре мины из 82-мм миномета. На большинство провокаций у Марьинки украинские военнослужащие отвечали огнем из стрелкового оружия. Также еще три и одна мины были выпущены боевиками у Чермалыка и села Гнутово соответственно, а неподалеку Гранитного была зафиксирована одна вооруженная провокация.

Также Мотузяник напомнил, что вчера боевики полностью оставили село Широкино, которое сейчас полностью под контролем Вооруженных Сил Украины. Сейчас там происходят работы по расчистке и разминированию территории, ведь во время ухода боевики установили многочисленные растяжки. Следует отметить, что по условиям Минских договоренностей, Широкино должно находиться под контролем ВСУ.

На Луганском направлении не произошло ни одной вооруженной провокации со стороны врага.

Ранее сообщалось, что бойцы АТО пригрозили боевикам отомстить за Бутовку.