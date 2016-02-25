Вжарили гранатометами и вперед: журналист рассказал подробности боя в Зайцево

После того как в бою у поселка Зайцево Донецкой области украинским воинам удалось отодвинуть боевиков и захватить большое количество вооружения террористов, стали известны подробности этого столкновения.

О них журналист Роман Бочкала пишет на своей странице в Facebook.

"Украинским военным, действительно, удалось взять российское оружие. Трофеи именно рашистские. Ведь среди них огнеметы "Шмель", которых у нас на вооружении нет. Бой вели бойцы 17-го батальона 57-й бригады (Кировоград). Прикрывал их 42-й бат", — пишет военный корреспондент.

"Ребятам удалось ликвидировать укрепрайон противника. Это был вражеский "секрет". Противник был уверен, что украинские бойцы о нем не знают. Но мир не без добрых людей. Подсказали. Вжарили гранатометами и вперед… Оружие использовалось стрелковое. "Отпускнички" были вынуждены быстро бежать", — подчеркну журналист.

"У наших, слава Богу, без потерь. Один легкий "трехсотый". Противостояла не местная сепаратня, а именно российские кадровые военные. Об этом свидетельствует слаженность и тактика их действий. Обдраченцам теперь не очень комфортно. В трехстах метрах от этого "секрета", который уже вовсе и не секрет – школа. А в ней вместо деток бородатые дяди. Штаб у них там. Теперь думают сваливать. Вот и славно. Вчера из Широкино ноги сделали, сегодня Зайцево. Радуют такие новости с фронта! Голос у ребят бодрый, готовы идти дальше!", — пишет Роман Бочкала.

Напомним, вчера от боевиков был полностью освобожден поселок Широкино под Мариуполем.