"Народный фронт" требует остановить российскую медиа-агрессию в Украине

Народные депутаты фракции "Народный фронт" требуют прекратить российскую медиа-агрессию в Украине и отменить незаконное решение Нацсовета по телевидению и радиовещанию о продлении лицензии телеканала "Интер".

Об этом заявили члены фракции Сергей Высоцкий и Николай Княжицкий сегодня перед началом рассмотрения в Киевском апелляционном административном суде дела об отмене решения о продлении лицензии "Интера".

"Агрессия в информационном пространстве — это начало агрессии в пространстве реальном. Наша война на Востоке за освобождение от российской оккупации — это продолжение той работы, которую мы, украинцы, не выполнили раньше, а именно, когда российские медиа заходили сюда и дискредитировали украинскую идею и государство", — заявил Высоцкий.

Он отметил, что сегодня украинские граждане не имеют права допустить те же ошибки, как и 10-15 лет назад, а именно — "либерализм по отношению к рупорам Кремля и агентам влияния ФСБ в Украине".

"Поэтому очень важно, чтобы российское влияние из медиа, бизнеса и политики было искоренено в Украине. За это мы все и боремся. И я уверен, что наша борьба будет успешной", — подчеркнул он.

Высоцкий также напомнил, что он с коллегами еще год назад зарегистрировали законопроект о полном запрете телеканалов, конечными бенефициарами которых выступают российские юр- или физлица, к которым относился и телеканал "Интер" (поскольку 23% акций этого телеканала принадлежали российскому "Первому каналу "). Однако этот законопроект, по его словам, тогда даже не смог попасть в профильные комитеты из-за "большого сопротивления некоторых ветвей власти и депутатов".

В свою очередь Николай Княжицкий отметил, что действие лицензии телеканала "Интер" истекло еще в 2011 году, в связи с чем "телеканал незаконно осуществлял вещание".

Более того, по его словам, Нацсовет по телерадиовещанию не объявил предусмотренный процедурой конкурс на получение лицензии, однако, несмотря на это — автоматически продлил лицензию "Интеру". После этого телеканал "Малятко ТВ" подал в суд по поводу таких действий Нацсовета.

По информации Княжицкого, один из судей, который вел дело телеканала "Малятко ТВ" против "Интера", "был замечен в VIP-ложе НСК "Олимпийский "вместе с Фурсиным — партнером одного из основателей телеканала" Интер ".

"Нацсовет по телерадиовещанию действовал совершенно непрозрачно и непонятно, поэтому этот судебный процесс можно назвать коррупционным", — подчеркнул он.

Как впоследствии сообщил Княжицкий, суд перенес заседание по этому делу на 3 марта в связи с тем, что телеканал "Интер" не предоставил все необходимые уставные и учредительные документы.