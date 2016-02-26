Шокин требовал выполнять распоряжения Кононенко — Касько

Генпрокурор Виктор Шокин давал распоряжения, которые влияли на ход следствия и исходили от народного депутата, заместителя председателя парламентской фракции "Блока Петра Порошенко" Игоря Кононенко.

Об этом рассказал экс-заместитель генпрокурора Виталий Касько в интервью Reuters.

Это он назвал в качестве одной из причин, почему решил уйти в отставку.

В частности, Касько рассказал о получении инструкций от Виктора Шокина, которые, по словам самого генпрокурора, ему приходили о нардепа и соратника президента Игоря Кононенко. Данные инструкции подразумевали вмешательство в ход расследования.

"Я получил жесткое требование от генерального прокурора по отношению к этому. Я отказался его выполнить, не делал так, как мне сказали", — сообщил Касько.

Стоит отметить, что комментарий Генпрокуратуры касательно этих обвинений Касько изданию получить не удалось.

Напомним, 15 февраля Виталий Касько подал в отставку с поста заместителя генерального прокурора.