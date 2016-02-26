Аваков объяснил, почему "Харьковские соглашения" позволили России захватить Крым

Украина не могла адекватно отреагировать на аннексию Россией Крыма из-за подписанных Виктором Януковичем "Харьковских соглашений".

Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время политического ток-шоу "Право на владу" в эфире телеканала 1+1, пишет ТСН.

"Мы не могли ничего сделать, когда самолеты садились на аэродромах в Крыму, потому что Янукович подписал Харьковские соглашения", – отметил глава МВД.

Аваков пояснил, что руководители страны в 2014 году рассматривали вариант отправки украинских военных в Крым, однако отказались от него из-за отсутствия боеспособной армии.

Также Аваков рассказал, как украинские спецназовцы в Крыму изменили присяге и сдали полуостров оккупантам. Чиновник говорит, что не было с кем не только отстаивать полуостров, но и сам министр не был уверен в своей безопасности.

Его мнение поддержал и тогдашний и.о. министра обороны Игорь Тенюх. По его мнению, Крым должен был стать предлогом для широкомасштабной агрессии против Украины, поэтому 5 тысяч украинского войска не изменили бы ситуации, а лишь бы спровоцировали полномасштабную войну с РФ.

Также отмечается, что бывший исполняющий обязанности министра обороны Игорь Тенюх неоднократно докладывал высшему руководству страны, включая президента, о необходимости введения военного положения в Крыму и мобилизации по всей стране. Однако, говорит адмирал, его предложения не приняли в работу, поэтому он подал в отставку.

Напомним, ктивист Украинского культурного центра Вельдар Шукурджиев заявил, что накануне начала российской оккупации Крыма никто на полуострове не ожидал массового предательства в рядах СБУ, прокуратуры и милиции.

видео: ТСН