Главные претенденты на пост генпрокурора: в Раде активно обсуждают семерых кандидатов — СМИ

26 февраля 2016, 13:23

По словам депутатов, чаще всего среди претендентов на должность генпрокурора называют Юрия Луценко и Павла Жебривского.

В кулуарах Верховной Рады уже активно обсуждаются кандидатуры нового генпрокурора, несмотря на то, что вопрос с отставкой Виктора Шокина юридически еще до сих пор не закрыт.

Среди депутатов обсуждаются 7 фамилий на эту должность, пишет Апостроф.

По словам депутатов, чаще всего среди претендентов на эту должность называются фамилии Юрия Луценко и Павла Жебривского. Ходят разговоры по поводу кандидатур Анатолия Матиоса, Виталия Касько, Давида Сакварелидзе, Михеила Саакашвили и даже самого Егора Соболева.

Кандидатуру Юрия Луценко на должность генерального прокурора начали обсуждать в кулуарах парламента еще на прошлой пленарной неделе. Сам Луценко информацию о своем назначении прокомментировал так: "Закон "О прокуратуре" не предусматривает возможность вступления в должность генпрокурора человека без юридического образования. И несмотря на имеющийся у меня четырехлетний опыт руководства в правоохранительных органах и два с половиной года опыта пребывания по другую сторону закона в качестве политического заключенного, я не могу претендовать на эту должность". Луценко также сообщил, что "никаких официальных предложений по этому поводу не получал".

"Луценко и сам не слишком-то готовится к какой-либо борьбе за пост генерального прокурора. Это означает, что обо всем уже договорено либо эту идею решили отложить", — рассказал народный депутат Игорь Луценко ("Батьківщина").

Депутат также добавил, что в кулуарах парламента ходили слухи о схеме, при которой Юрия Луценко могут сначала назначить заместителем Шокина, а затем, после его отставки, просто сделать исполняющим обязанности генпрокурора.

"Идея заключалась в том, чтобы назначить его замом, поскольку он по образованию и другим параметрам не соответствует требованиям, а затем, после ухода Шокина в отставку, Луценко становился бы временно исполняющим обязанности генпрокурора", — отметил Игорь Луценко.

В то же время депутаты из разных фракций отметили, что в парламенте вряд ли хватит голосов за назначение Юрия Луценко генпрокурором.

После Луценко наиболее вероятной кандидатурой на пост главы ГПУ называют председателя Донецкой областной военно-гражданской администрации Павла Жебривского. Он имеет опыт работы в генпрокуратуре и юридическое образование.

"По моему личному мнению, Жебривский — лучше Шокина. Наша фракция пока вопрос кандидатур не обсуждала. Но ключевой критерий состоит в том, чтобы генпрокурор имел хотя бы относительную независимость, а не руководствовался пультом с Банковой", — отметил народный депутат Игорь Попов ("Радикальная партия").

Кандидатуру Жебривского депутаты считают "проходной через парламент". "Жебривский в хороших отношениях с президентом Порошенко. Он имеет кредит доверия от главы государства", — отметил один из народных депутатов.

В то же время в парламенте полагают, что Павел Жебривский может не стать генпрокурором только потому, что его просто некем заменить в Донецкой области. "Я не думаю, что Жебривский уйдет с поста главы Донецкой ОВГА, поскольку ему сложно будет найти замену", — отметил внефракционный народный депутат Виктор Чумак.

Еще одним очень вероятным кандидатом на должность главы ГПУ депутаты называют Главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса. Впрочем, ряд депутатов не уверены, что Рада его поддержит.

"У Матиоса должно быть больше врагов в парламенте. Его опасаются, и не без основания, но все равно окончательное решение будет за президентом", — считает Игорь Луценко.

Среди вероятных кандидатов на пост генпрокурора также называются кандидатуры уже подавшего в отставку заместителя генпрокурора Виталия Касько и действующего заместителя генпрокурора Давида Сакварелидзе. Однако, как говорят депутаты, эти фамилии упоминаются все реже. Игорь Луценко отмечает, что возможным препятствием для Сакварелидзе может стать тот факт, что он до сих пор не отказался от грузинского гражданства.

В то же время в парламенте есть депутаты, которые, помимо Сакварелидзе, готовы поддержать кандидатуры главы Одесской областной госадминистрации Михеила Саакашвили и даже самого Егора Соболева.

"Есть адекватные люди, такие как Давид Сакварелидзе, Михеил Саакашвили или Егор Соболев. Надо советоваться по этому поводу", — уточнил народный депутат Егор Фирсов.

Сам Егор Соболев и его фракция "Самопоміч" настаивают на том, что в законодательство должны быть внесены изменения, которые позволили бы выбирать генерального прокурора посредством конкурса, по примеру выбора руководителя Национального антикоррупционного бюро.

Так или иначе, кандидатуру нового генерального прокурора в парламент должен внести президент, но лишь после того, как в парламенте будет официально утверждена отставка Виктора Шокина, в чем некоторые депутаты сомневаются. Они помнят голосование 16 февраля по поводу вотума недоверия правительству Арсения Яценюка, поэтому не уверены, что отставка Виктора Шокина наберет необходимое количество голосов.

Напомним, ранее Петр Порошенко внес предложение о предоставлении согласия Верховной Рады об увольнении Виктора Шокина с должности генерального прокурора украинского государства.

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