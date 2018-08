Решение Еврокомиссии по безвизовому режиму для Украины могут отложить — журналист

Уже на следующей неделе Еврокомиссия представит Совету ЕС законодательную инициативу по отмене виз для Грузии.

Вместе с тем, подача такой инициативы для Украины откладывается, пишет на своей странице в Twitter корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, сообщает УНИАН.

"Предложение ЕК по визовой либерализации для Грузии будет готово на следующей неделе. Украине, возможно, придется подождать после референдума по ассоциации, который пройдет в Нидерландах 6 апреля", - сообщил журналист.

Отмечается, что ранее стало известно, что Еврокомиссия представит Совету ЕС законодательную инициативу по отмене виз отдельно для Украины и Грузии.

EU Com proposal for visa lib for #Georgia will come nxt week. #Ukraine might have to wait till after 6 Apr AA referendum in the #Netherlands