"Крым — не Россия": Порошенко рассказал, когда для Украины закончится война

Президент Петр Порошенко заявил, что для Украины война будет завершена только тогда, когда нога последнего оккупанта оставит землю на Донбассе и в Крыму.

Об этом говорится в его обращении по случаю второй годовщины начала сопротивления российской оккупации полуострова, говорится на сайте главы государства.

В то же время политик уточнил, что для достижения последнего мы должны быть сильными и непоколебимыми в своей вере.

"Крым — не Россия. И Украина — не Россия. Крым — это Украина. А Украина — это Европа", — приводят журналисты слова президента.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявлял, что украинское государство обязательно вернет под свой контроль захваченный Россией полуостров. Ознакомиться с мнением политика можно здесь.

Фото: president.gov.ua