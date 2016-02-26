В штабе АТО подсчитали, сколько раз сегодня враг беспокоил силовиков обстрелами

В пятницу, 26 февраля, в зоне АТО на Донбассе в течение дня террористы 14 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В то же время в ведомстве уточнили, что указанное выше количество атак на востоке нашей страны произошло по состоянию на 18:00.

"Впервые за несколько дней был нарушен "режим тишины" на Луганском направлении, боевики обстреляли позиции из гранатометов, вели снайперский огонь вблизи Новотошковского", — отметили военные.

Кроме того, укрепление ВСУ в районе Марьинки, Авдеевки, Песков, Луганского наемники обстреляли из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а вражеские снайперы вели огонь по позициям вблизи Новгородского, Марьинки и Луганского.

"Опорный пункт в районе Новгородского террористы атаковали из миномета. Неприцельный огонь из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов по позициям наших войск боевики вели в районе Опытного, Песков и шахты Бутовка", — добавили в штабе АТО.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України