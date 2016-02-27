Итоги недели. Фальшивка на Майдане, удар стенограммой и рейтинги против слухов

27 февраля 2016, 20:11

Начало весны в политических отношениях будет горячим.

Евгений Магда

День памяти Героев Небесной Сотни был омрачен погромами филиалов иностранных банков и выступлением "Революционных правых сил". Обнародование стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года не произвело эффект разорвавшейся бомбы. Политические силы начали подготовку к возможным досрочным парламентским выборам — каждый кто на что горазд.

Идея "продолжить Майдан" в День памяти Героев Небесной Сотни не показалась украинцам продуктивной. Да и сам формат продолжения — погром отделения Альфа-банка на Крещатике и попытка провернуть подобный фокус с отделением "Сбербанка России" — не вызывает энтузиазма. Подобные шаги могут скорее рассматриваться как провокации, чем реальная борьба с российским влиянием. Выбравшие в качестве штаба отель "Казацкий" практически на Майдане "Революционные правые силы" напоминали сборную солянку из засветившихся в свое время политиков, не нашедших более подходящих путей для реализации своих планов, а их требования — попурри из популизма и попыток манипулирования, изложенными на неважном украинском языке. Поэтому и "продолжение Майдана" не нашло народной поддержки.

Украина вспоминает события, связанные с аннексией Крыма, и эти воспоминания носят специфический характер. От снятия грифа "секретно" со стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года, пожалуй, не выиграл никто, поскольку общее впечатление царящей безысходности на высшем государственном уровне и сегодня производит гнетущее впечатление. Разве только Александр Турчинов подтвердил навязанное российской пропагандой реноме "Кровавого пастора", но даже он не рискнул попытаться продавить решение СНБО о более активном сопротивлении российскому вторжению. Очевидно, что главным "адресатом" обнародования злополучной стенограммы была Юлия Тимошенко, в конце февраля призывавшая оставить войска в казармах, а уже через несколько месяцев призывавшая к введению военного положения. Впрочем, Юлии Владимировне и не такие политические кульбиты сходили с рук.

Владимир Гройсман пытается совместить подготовку к проведению Дней Верховной Рады в Европарламенте с поиском путей выхода из политического кризиса. Спикер парламента полагает, что де-юре коалиция "Европейская Украина" существует, но называет добровольную отставку правительства, его полное переформатирование и проведение досрочных парламентских выборов вероятными путями выхода из кризиса. Не лишним будет напомнить, что Владимира Борисовича справедливо считают давним политическим партнером Петра Порошенко, и пристально высматривают президентский интерес за инициативами спикера.

Политическая борьба тем временем не утихает, а приобретает все более и более изощренные формы. Среди них — война рейтингов, спровоцированная обнародованием данных от КМИС и Института Горшенина, серьезно отличающихся друг от друга. Многие украинские парламентарии успели разъехаться по европейским политическим центрам для проведения консультаций. Но неожиданные сюрпризы поджидали их и на Родине.

К примеру, не успел Арсений Яценюк в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung обвинить пропрезидентскую фракцию БПП в нежелании поддерживать инициируемые им реформы, как получил сдвоенный удар в ответ. Лидер БПП Юрий Луценко публично высказался за создание новой коалиции под новое правительство, а информационное пространство пятничного вечера взорвали сообщения о том, что премьер согласился подать в отставку, которые с энтузиазмом взялись опровергать соратники премьера. Похоже, начало весны в политических отношениях между разными крыльями украинской власти будет горячим.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram
СНБО Майдан Турчинов Луценко авторская статья Евгений Магда Яценюк отставка Гройсман Тимошенко погром РПС
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнёров
Следующая новость
Новости
17:50
Экс-комбат "Айдара" потребовал у США и Великобритании заплатить за Крым и Донбасс
17:49
Очередная авиакатастрофа в Румынии - столкнулись два самолета
17:21
"Работает помощь украинцев". В Сеть волонтеры выложили видео уничтожение техники боевиков
17:14
ООН призвало правительство Украины расследовать нападение на Екатерину Гандзюк
17:02
«Я страшно зависима»: Надя Дорофеева рассказала о самой вредной привычке
16:39
Парубий рассказал, в каком случае продлят срок закона о деоккупации Донбасса
16:24
«Доминиканский спорт»: Олег Винник показал необычную тренировку на отдыхе
16:16
Россия направила США тайное письмо с планом по Сирии
15:48
Меган Маркл – 37: интересные факты из жизни супруги принца Гарри
15:42
КНДР не собирается сворачивать свою ядерную программу - ООН
15:33
«Мировой прокаженный»: эксперт рассказала о проседании опоры путинской системы
15:31
В штабе ООС рассказали, скольких приспешников "Л/ДНР" удалось задержать на блокпостах
15:19
Террористы в Донбассе активно готовятся к "призыву" местного населения
15:14
Украинская секс-бомба Даша Астафьева поразила фанатов обновленным имиджем
15:06
Бухгалтер бывшего советника Януковича Манафорта призналась в махинациях с финансами
14:40
Тотальная фальсификация: Порошенко присвоил почетное звание фейковому ученому — расследование
14:29
«Прямо как сестры»: Анна Седокова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью
14:07
Нападающий сборной Швеции близок к переходу в «Динамо» — СМИ
13:48
"Сохраню уважение". Петросян впервые прокомментировал развод со Степаненко
13:47
Цена непроведенных реформ: эксперт объяснил, когда Украину может ждать дефолт
13:34
Колбаса между ног, тамада и драка: новый клип Билана о провинциальной свадьбе 90-х «порвал» Сеть
13:20
Генерал-эксперт рассказал, как Путин постоянно "стучал" на коллег по КГБ
13:02
«Жених и невеста»: Юрий Горбунов заинтриговал фанатов фото с Катей Осадчей
12:54
Грузовику сорвало кабину. На Закарпатье под Мукачево произошло крупное ДТП - фото, видео
12:28
«Уже давно не являются мужем и женой»: адвокат Петросяна озвучил решение по разводу юмористов
12:24
"Очередной дембель", Офицер ВСУ показал фото ликвидированного боевика "ДНР"
11:56
Настя Каменских похвалилась аппетитными формами в мини-бикини
11:53
Синоптик рассказала, в Украине закончится летняя погода
11:53
В Украине поймали экс-офицера, перешедшего на сторону россиян в Крыму: фото
11:24
«Писька видна»: голая Волочкова похвасталась пикантными фото из бани
11:13
На Херсонщине пьяный военный комиссар устроил ДТП, есть жертвы
10:50
Стало известно, как суд наказал мужчину, которого в Чернигове привязывали с табличкой "Я ватник"
10:32
«Воспитали уродов»: в Одессе подростки жестоко избили девочку, видео
10:30
Девушка дня Instagram: развратная модель с шикарными формами Марина Полнова
10:12
Волонтеры рассказали, сколько путинских наемников прошли через ЧВК "Вагнер"
09:57
«Крым наш!». Сукачев рассказал об «американских булочках» на Майдане
09:43
В США россиянку Бутину задержали из-за разговоров по "пьяной лавочке" - СМИ
09:25
Крушение Ми-8 в РФ: стала известна причина катастрофы, видео с места падения вертолета
08:57
Владимир Кличко и Хайден Панеттьери отменили помолвку — СМИ
08:20
«Черная плесень»: в Киеве токсичные грибки в многоэтажке могли повлечь смерть ребенка, видео
08:04
Наша песенка спета: почему Украина проигрывает России в ВТО и что это значит мнение
07:48
Игнор Мораеса и «откровения» штаба «горняков»: что осталось за кадром битвы «Динамо» — «Шахтер»
07:40
Солнечное затмение 11 августа-2018: чем опасно и что нельзя делать
07:17
В Сибири в результате крушения вертолета погибли 18 человек
07:11
Слава из «НеАнгелов» похвасталась сексуальной фигурой в бикини
06:59
Нет Путина, нет проблем: США задумались, как избавиться от кремлевского режима мнение
06:35
Ученые назвали, чем болеют люди из-за полного отказа от алкоголя
06:12
"Хватит кормить Москву". Историк рассказал, когда Украина "заберет" Кубань
05:54
«Как будто сестры-двойняшки»: Вера Брежнева в сексапильном наряде затмила дочь на вечеринке
05:25
"Выведение валюты перед большим шухером": журналист объяснил, что творится с курсом гривни
Правила пользования сайтом Политика конфиденциальности Контакты Реклама Архив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять