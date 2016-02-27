Итоги недели. Фальшивка на Майдане, удар стенограммой и рейтинги против слухов

День памяти Героев Небесной Сотни был омрачен погромами филиалов иностранных банков и выступлением "Революционных правых сил". Обнародование стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года не произвело эффект разорвавшейся бомбы. Политические силы начали подготовку к возможным досрочным парламентским выборам — каждый кто на что горазд.

Идея "продолжить Майдан" в День памяти Героев Небесной Сотни не показалась украинцам продуктивной. Да и сам формат продолжения — погром отделения Альфа-банка на Крещатике и попытка провернуть подобный фокус с отделением "Сбербанка России" — не вызывает энтузиазма. Подобные шаги могут скорее рассматриваться как провокации, чем реальная борьба с российским влиянием. Выбравшие в качестве штаба отель "Казацкий" практически на Майдане "Революционные правые силы" напоминали сборную солянку из засветившихся в свое время политиков, не нашедших более подходящих путей для реализации своих планов, а их требования — попурри из популизма и попыток манипулирования, изложенными на неважном украинском языке. Поэтому и "продолжение Майдана" не нашло народной поддержки.

Украина вспоминает события, связанные с аннексией Крыма, и эти воспоминания носят специфический характер. От снятия грифа "секретно" со стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года, пожалуй, не выиграл никто, поскольку общее впечатление царящей безысходности на высшем государственном уровне и сегодня производит гнетущее впечатление. Разве только Александр Турчинов подтвердил навязанное российской пропагандой реноме "Кровавого пастора", но даже он не рискнул попытаться продавить решение СНБО о более активном сопротивлении российскому вторжению. Очевидно, что главным "адресатом" обнародования злополучной стенограммы была Юлия Тимошенко, в конце февраля призывавшая оставить войска в казармах, а уже через несколько месяцев призывавшая к введению военного положения. Впрочем, Юлии Владимировне и не такие политические кульбиты сходили с рук.

Владимир Гройсман пытается совместить подготовку к проведению Дней Верховной Рады в Европарламенте с поиском путей выхода из политического кризиса. Спикер парламента полагает, что де-юре коалиция "Европейская Украина" существует, но называет добровольную отставку правительства, его полное переформатирование и проведение досрочных парламентских выборов вероятными путями выхода из кризиса. Не лишним будет напомнить, что Владимира Борисовича справедливо считают давним политическим партнером Петра Порошенко, и пристально высматривают президентский интерес за инициативами спикера.

Политическая борьба тем временем не утихает, а приобретает все более и более изощренные формы. Среди них — война рейтингов, спровоцированная обнародованием данных от КМИС и Института Горшенина, серьезно отличающихся друг от друга. Многие украинские парламентарии успели разъехаться по европейским политическим центрам для проведения консультаций. Но неожиданные сюрпризы поджидали их и на Родине.

К примеру, не успел Арсений Яценюк в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung обвинить пропрезидентскую фракцию БПП в нежелании поддерживать инициируемые им реформы, как получил сдвоенный удар в ответ. Лидер БПП Юрий Луценко публично высказался за создание новой коалиции под новое правительство, а информационное пространство пятничного вечера взорвали сообщения о том, что премьер согласился подать в отставку, которые с энтузиазмом взялись опровергать соратники премьера. Похоже, начало весны в политических отношениях между разными крыльями украинской власти будет горячим.