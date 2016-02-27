В штабе АТО подсчитали, сколько раз за день боевики Донбасса нарушили "тишину"

В субботу, 27 февраля, в зоне АТО на Донбассе в течение дня террористы 19 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что указанное выше количество атак на востоке нашей страны произошло по состоянию на 18:00.

"По позициям наших бойцов вблизи Чермалыка боевики выпустили 10 мин из миномета калибром 82 мм", — отметили военнослужащие.

Кроме того, террористы из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов вели огонь по опорным пунктам в районе Опытного, Марьинки и Луганского. "Позиции вблизи Марьинки, Песков и Новгородского обстреливали снайперы", — добавили силовики.

По их данным, украинские военнослужащие неуклонно придерживаются Минских договоренностей, они открывают ответный огонь только из незапрещенного вооружения.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України