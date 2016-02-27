На Донбассе ГРУ и ФСБ взялись за замену "ненадежных" главарей трех банд ДНР

В зоне АТО на Донбассе сводным оперативным отрядом ГРУ и ФСБ России начаты мероприятия по замене "ненадежных" главарей банд "Спарта", "Сомали" и "Восток" самопровозглашенной ДНР.

Об этом говорится на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

В то же время журналисты уточнили, что речь идет о боевиках Арсении Павловом ("Моторола"), Михаиле Толстых ("Гиви") и Александре Ходаковском соответственно.

"На должности командиров хотят назначить кадровых офицеров РФ", — свидетельствуют данные разведчиков. "Предполагается физическое уничтожение "ненадежных" в случае неповиновения и попытки организовать сопротивление", — отметили они.

Напомним, ранее координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев заявил, что власти РФ приказали своим пособника на Донбассе ликвидировать неугодных Кремлю боевиков и сепаратистов 25 декабря 2015 года, зачистка будет продолжаться около двух месяцев.