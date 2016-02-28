Ночь на Донбассе была неспокойной: самой горячей точкой стала Красногоровка

Ночь, 28 февраля, в зоне проведения АТО прошла неспокойно. С 18.00, 27 февраля, боевики до 40 раз обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм опорные пункты украинских военных под Красногоровкой.

Об этом сообщил пресс-центр АТО на странице в Facebook.

Позиции украинских войск около Луганского, Зайцево, Авдеевки, Песков, Опытного и Марьинки боевики обстреливали из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных систем.

Около Майорска и Троицкого террористы вели неприцельный огонь с гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

После полуночи активность обстрелов снизилась. Однако в 3 часа ночи с гранатометов и стрелкового оружия был обстрелян опорный пункт в Песках, говорится в сообщении.

Отмечается, что обстрелы позиций ВСУ были зафиксированы и на Луганском направлении. Так, неприцельным огнем с миномета калибра 82-мм в районе Богуславского боевики пытались спровоцировать огонь в ответ.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения под Донецком.

Видео: Військове телебачення України