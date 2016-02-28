В СНБО уточнили стенограмму по захвату Крыма: Голомша и Замана не выступали

В Совете нацбезопасности и обороны заявляют, что рассекреченная стенограмма заседания времен аннексии Крыма оформлена в соответствии со всеми действующими требованиями, а заявления Николая Голомши и Владимира Заманы не соответствуют действительности.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СНБО, обнародованном в воскресенье.

Стенограмма заседания СНБО Украины от 28 февраля 2014 года оформлена согласно всем действующим требованиям и

В СНБО предоставили дополнительные уточнения для тех, кто пытается делать на этом политический пиар.

Как объясняют в ведомстве, выступления Голомши и Заманы в стенограмме отсутствуют, потому что они не выступали на этом заседании во время официального обсуждения вопросов, и не вносили никаких предложений для принятия решений.

"Их вымышленные воспоминания являются политическим пиаром и не соответствуют исторической правде. Эти выдумки могут быть опровергнуты всеми участниками тех событий", — утверждают в СНБО.

Как сообщалось ранее, в Совете национальной безопасности и обороны заявления экс-заместителя генпрокурора Николая Голомши и генерала Владимира Заманы о публикации стенограммы заседания СНБО от 28 февраля 2014 года назвали спекуляциями.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО рассекретил стенограмму по захвату Крыма.