Посол США рассказал, когда санкции против России могут ослабить

Соединенные Штаты Америки обеспокоены нарушением прав человека в Крыму и не признают аннексию полуострова Россией.

Американская политика направлена на полную реализацию Минских договоренностей, заявил посол США в Украине Джеффри Пайетт в интервью Zik.ua.

"Аннексия Крыма не исчезала с американского дипломатического радара. Эта проблема стоит в постоянном диалоге с Россией. США не признавали, не признают и не будут признавать российскую аннексию полуострова и это наша четкая политика. Но прямо сейчас мы сосредоточены не на восстановлении украинского суверенитета, что является нашей долгосрочной целью, а над миром на Донбассе. С практической точки зрения это самое первое требование", — заверил Пайетт.

Он также отметил, что США не вышли с переговоров по урегулированию ситуации в Украине, а напротив — сосредоточены, чтобы сделать Минские соглашения успешными. Америка работает в тесном контакте с Францией и Германией, которые ведут в минском процессе.

Дипломат подчеркнул, что сейчас для государства самая главная составляющая — единство между Президентом, Премьер-министром, правительством и Верховной Радой — с целью поддержки очень серьезного процесса реформ, который был основан в течение прошедших двух лет.

Он отметил, что украинское руководство продолжает демонстрировать твердую приверженность по соблюдению требований, которые идут с очень большим многомиллиардным пакетом помощи от МВФ.

"Санкции против России могут быть пересмотрены только тогда, когда Минские договоренности полностью реализуют. Президент США Барак Обама проговорил эту позицию в разговоре с Путиным. Он также отметил особое требование о предоставлении наблюдателям ОБСЕ полного доступа по всей территории Украины — к международно признанным границам. Ни одна из этих вещей не происходит. Пока этого не произойдет, мы не будем говорить о послаблении санкций", — сказал посол.

Однако в Украине коррупция продолжает оставаться частью бизнесовой и политической культуры. Преодоление ее — ключ к открытию огромного экономического потенциала Украины. Важным показателем прогресса будут судебные постановления по наибольшим коррупционерам, подчеркнул Пайетт.

Напомним, ранее американский политолог заявил: Украина может станет вечным банкротом, если вернет себе Донбасс.