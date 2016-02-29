"Народный фронт" просит БПП быстрее определиться с поддержкой плана действий Кабмина на 2016 год

Премьер-министр Арсений Яценюк предложил план действий правительства, который предусматривает экономический рост Украины, создание новых рабочих мест, снижение уровня бедности, восстановление доверия к власти. Этот план действий должен стать повесткой дня для развития страны в 2016 году.

Об этом говорится в заявлении фракции "Народный фронт", обнародованном в Верховной Раде.

Неотъемлемой частью этого плана действий являются принципы новой политики в Украине — никакого закулисного вмешательства в работу правительства, никакого давления для восстановления коррупционных схем, никакой приостановки реформ.

Принятие плана действий правительства должно стать мощным сигналом нашим друзьям и партнерам на Западе. Какие бы политические дискуссии ни велись, законодательная и исполнительная ветви власти едины в европейском векторе развития страны и стремлении к реальным изменениям.

Принятие плана действий должно дать не менее четкий сигнал противникам этого курса как внутри страны, так и за ее пределами, сказано в заявлении.

Если мы ответственные политики и у нас болит душа за будущее Украины — мы не можем тратить время и усилия на распри. Мы не можем остановить и сорвать реформы. Совместная эффективная работа ради государства требует полного доверия и взаимной поддержки. Период неопределенности и взаимной борьбы не может продолжаться бесконечно. Ведь время работает против Украины, считают "фронтовики".

Мы официально обращаемся к крупнейшей парламентской фракции — "Блоку Петра Порошенко" — как можно быстрее определиться с поддержкой плана действий правительства.

Сейчас перед Украиной стоят колоссальные внутренние и внешние вызовы. Недооценивать или приуменьшать их — безответственно. Мы не имеем права легкомысленно относиться к этому определяющему моменту. Сейчас Президент, Верховная Рада и правительство просто обязаны работать сообща, заявили в "Народном фронте".