Порошенко заявил, что не допустит досрочных выборов Рады и ждет от коалиции кандидатуру премьера

29 февраля 2016, 21:02

Главное, что нужно сейчас — лидеры ответственные, патриотичные, порядочные и профессиональные, заявил Президент.

Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко ни в коем случае не допустит досрочных парламентских выборов на этом этапе, поскольку для этого требует полгода тотальной бездеятельности и популизма.

Об этом он заявил во время встречи с представителями Аспен Института, сообщает пресс-служба главы государства.

"Единственное, что я хочу подчеркнуть, — ни в коем случае я не могу допустить и не допущу досрочных парламентских выборов на этом этапе. Потому что при всем том, что декларируют отдельные политические лидеры и деятели, что они действительно хотят перезагрузки, на самом деле они пытаются поймать рыбу в мутной воде, на самом деле они работают на досрочные выборы. Мы не имеем ни времени, ибо это требует полгода тотальной бездеятельности и популизма, ни необходимости, потому что лучшей Рады у нас не будет. Надо учиться работать с этой Радой", — заявил Порошенко.

Президент привел слова бывшего министра иностранных дел Геннадия Удовенко, которого он назвал своим учителем, что ключевыми для политика должны быть три "П" — порядочность, профессионализм и патриотизм. "К сожалению, некоторые политики добавляют к этому собственные амбиции, или, еще хуже, личные обиды, которые очень мешают. Поиск собственного места очень мешает конечному результату. Настоящий лидер в первую очередь ставит перед собой интересы государства", — отметил глава государства.

По словам президента, главное, что нужно сейчас, — лидеры ответственные, патриотичные, порядочные и профессиональные.

Глава государства также отметил, что важнейшей этап, который должна формировать целая команда ответственных лиц, способных реализовать то, что заложено в законопроектах, — это именно имплементация реформ.

В сообщении отмечается, что во встрече приняли участие выпускники Аспен Института вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко, министр финансов Украины Наталья Яресько, директор Аспен Института Элиот Герсон, Евгений Уткин, Сергей Кошман, Анатолий Клепатский, Сергей Рогол.

Порощенко добавил, что парламентская коалиция должна определиться с кандидатурой премьер-министра, членов правительства и программой реформ.

Президент отметил, что перезагрузка правительства сейчас является ответственностью парламента и коалиции.

Глава государства отметил первоочередность роли парламентской коалиции, которая, по его словам, должна определиться и по кандидатуре членов Кабинета министров и руководителя правительства, и по программе и порядку реформ, которые должны быть проведены, и относительно позиций фракций, которые будут входить в состав этой коалиции.

Напомним, ранее премьер-министр Арсений Яценюк заявил, что он легитимный и потребовал поддержать Кабмин.

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