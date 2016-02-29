В Европарламенте заявили, что еще не устали от Украины

В Европарламенте не "устали" от Украины, заявил президент Европейского парламента Мартин Шульц.

Об этом идет речь в сообщении Радио "Свобода".

"Я не вижу усталости в вопросах, касающихся Украины. Сегодняшнее мероприятие показывает, что это совершенно не так - по крайней мере не здесь, в Европейском парламенте. Наоборот: Европейский парламент не делает большего вклада ни в какие другие отношения, кроме как в отношения с парламентом Украины", — заявил он во время выступления на мероприятиях "украинской недели" в Европарламенте в Брюсселе.

По его словам, в дебатах в Европейском совете среди лидеров стран-членов Европейского союза относительно санкций в отношении России остается твердая преданность требованию, что непременной предпосылкой для улучшения отношений между ЕС и Россией является полное выполнение Минских договоренностей.

Поэтому, сказал Шульц, он не думает, что в Брюсселе есть какая-либо "усталость" от Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Европа может дать Украине миллиарды, если будет уверенность, что деньги пойдут по назначению.