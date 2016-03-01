В Еврокомиссии объяснили, от кого зависит судьба безвизового режима в Украине

По его словам, Еврокомиссия не будет тянуть с отменой визового режима с Украиной
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что судьба отмены визового режима ЕС и Украиной зависят от Верховной Рады, а не от Еврокомиссии.
Об этом он заявил выступая в Брюсселе перед депутатами Европарламента и ВР на открытии "недели Украины", пишет Deutsche Welle.
"Могу заверить, мы полны решимости идти вперед. Сейчас дело за депутатами Верховной Рады", — сказал он.
По его словам, Еврокомиссия не будет тянуть с отменой визового режима с Украиной. В то же время, судьба отмены виз сейчас в руках депутатов Верховной Рады, отметил Хан.
"Все зависит от того, соответствуют ли принятые законы критериям, о которых мы договорились раньше", — подчеркнул еврокомиссар.
Хан указал на несоответствие согласованным требованиям законодательной нормы об электронном декларировании доходов украинскими чиновниками.
"Здесь есть необходимость совершенствования", — заявил Ган, указывая на то, что положения закона об электронных декларациях имущества касаются и депутатов.
Напомним, ранее президент Европейского парламента Мартин Шульц заявил, что ведомство без проволочек рассмотрит предложения Еврокомиссии предоставить Украине безвизовый режим, как только они поступят.