США и Европа просили не провоцировать Россию во время аннексии Крыма — Чубаров

В ходе аннексии Крыма в 2014 году послы европейских стран и США неоднократно просили председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова не провоцировать российских военных на активные действия.

Об этом он сообщил в эфире телеканала ICTV, пишет РБК-Украина.

"Я целыми днями был на связи с соответствующими послами европейских стран, США. И всегда была просьба: не дайте спровоцировать российских военных на более решительные действия. Пройдет некоторое время, мы обязательно найдем решение. Не дайте себя спровоцировать — это был главный и единственный месседж наших западных партнеров, в частности, ко мне", — сказал председатель Меджлиса.

По словам Чубарова, обнародованная стенограмма заседания СНБО Украины по Крыму не удивила его.

Читайте больше на "Главреде": Вельдар Шукурджиев: "Я веду идеологическую войну, мой патрон — слово, мое оружие — флаг"