Разборки в ДНР: Захарченко дал приказ нарыть компромат на Ходаковского

В террористической "Донецкой народной республике" продолжается конфликт между главарями различных ветвей "власти" — Александром Захарченко и Александром Ходаковским.

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, главарь ДНР Захарченко дал указание "контролирующим и правоохранительным органам" осуществить проверку "законности расположения приемных" общественного движения "Патриотические силы Донбасса", а также организовать сбор компрометирующей информации на "секретаря совета безопасности и обороны ДНР", экс-командира банды "Восток" Ходаковского.

Ранее была сорвана интернет-конференция Ходаковского из-за ложной пожарной тревоги, которая сопровождалась отключением от электроснабжения офисного помещения движения "Патриотические силы Донбасса", где должно было проходить данное мероприятие, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, ранее Ходаковский не исключил своего физического устранения по приказу из Москвы, поэтому просил делать это без риска для окружающих,

фото: sled.net.ua