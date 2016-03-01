В России Майданом не ограничится, опыт Украины не пригодится — писатель РФ

Изменения в России не могут пойти по сценарию украинской Революции Достоинства и Майданом не ограничатся.

Об этом заявил российский писатель, журналист и поэт Дмитрий Быков в интервью "ЛигаБизнесИнформ".

"Опыт Украины не пригодится совершенно точно, поскольку Россия — совершенно другая страна, холодная, континентальная. У нас Майданом не ограничится, наши революции сразу переходят в такую разруху в сопровождении оргий самоистребления, что лучше обойтись без выхода на улицу. А каким будет переход — гадать не берусь: остается уповать лишь на то, чтобы он не сопровождался масштабным военным поражением или чередой техногенных катастроф", — отметил Быков.

По его мнению, Россия после нынешнего президента Владимира Путина не пойдет ни либеральным, ни демократическим путем, поскольку оба себя скомпрометировали.

Он также заявил, что в России громче всех звучит голос "обскурантов", поскольку остальные предпочитают наблюдать за происходящим, но не участвовать.

"Потому что российское общество — общество спектакля. Оно наблюдает за развитием событий, а не участвует в них. Отсюда любовь к зрелищам вроде уничтожения еды, отсюда обилие пиаровских эффектов при полной бессодержательности внутренней политики как таковой", — отметил поэт.

"Россия выбрала довольно удобную тактику: сначала все наслаждаются разгулом, садомазохизмом, безнаказанностью, вволю грабят или насилуют, проникаются весьма соблазнительным экстазом падения, — потом отрезвляются, интенсивно каются, низвергают очередного идола и некоторое время живут по-человечески. А потом опять хочется разгула и свинства — под любым предлогом, - тем более, что виноват всегда не ты…", — сказал Быков.

По его мнению, российская государственная пропаганда все же не эффективна, потому что "она забавна, как шоу "За стеклом", где люди публично моются или гадят. Но надоедает довольно быстро.

"Россия вообще очень сильно изменится в ближайшую пару лет, она проходит сейчас последний, уже откровенно пародийный круг развития. Что начнется после этого — представляю с трудом. В романе "ЖД", который как раз сейчас сбывается, об этом сказано: "И, взявшись за руки, они пошли туда, где их ждало неизвестно что", — говорит писатель.

Напомним, разведка США объяснила, что мешает кремлевским кланам пойти против Путина.