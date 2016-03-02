Генерал назвал узкое место украинской обороны

Большой проблемой украинской армии на Донбассе являются российские беспилотники.

Такое мнение высказал генерал-лейтенант запаса Дмитрий Уманец в прямом эфире "Обозревателя".

Сегодня в войне на Донбассе российские беспилотники используют не только в разведывательных, но и в боевых целях и украинской армии необходимо "серьезно подумать" о способах уничтожения летательных аппаратов противника, говорит генерал.

по его словам, противник "постоянно меняет тактику разведки", используя беспилотники.

"Они летают не только вдоль границы, не только пересекают нашу границу на большую глубину — их фиксируют уже и в Харьковской, и в Днепропетровской области, чуть ли не в Запорожье".

Более того — беспилотные летательные аппараты начали выполнять не только разведывательные, но и боевые функции, "испытывая возможности нашей обороны". Так, беспилотники с небольшими бомбами используют для уничтожения складов с боеприпасами, — подчеркнул Уманец.

Таким образом, "мы должны серьезно подумать, как уничтожать эти беспилотники", — заявил генерал.

В этом контексте он рассказал о том, что в Украине существуют соответствующие разработки, но до последнего времени они были не востребованы.

"Есть средства, которые могут сбивать не только разведывательные, но и боевые беспилотники —просто этой проблемой надо серьезно заниматься", — сказал он.

По словам генерала, сегодня на вооружении украинской армии есть такие беспилотники, но их количество пока недостаточно. Чтобы довести их количество до необходимого потребуется полтора-два года — "в зависимости от назначения".

Уманец также рассказал, что лучшими беспилотниками в мире считаются израильские.

Отвеча на вопрос не проще ли в таком случае купить беспилотники у Израиля, Уманец сказал: "Этот вопрос должно решать наше правительство, наши военные. Надо налаживать сотрудничество, это был бы неплохой вариант".

Напомним, в "Укроборонпроме" ранее обещали, что в ноябре 2015 года ВСУ получат беспилотники "Спектрум" украинского производства.

Видео: Oboz. TV