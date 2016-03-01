Кабмин запретил чиновникам критиковать власть

Кабинет министров обязал государственных служащих воздерживаться от публичной критики органов власти и должностных лиц нашей страны.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные постановления правительства ("Об утверждении Правил этического поведения госслужащих" №65 (редакция от 11.02.2016).

В то же время агентство уточнило, что документом вводятся единые обязательные требования к стандартам этического поведения, добропорядочности в деятельности государственных служащих.

"Также его принятие будет способствовать недопущению давления со стороны представителей бизнеса или политических сил на должностных лиц госорганов", — отметили журналисты.

По их данным, согласно постановлению, чиновники должны придерживаться следующих принципов: служение государству и обществу, достойное поведение, порядочность, лояльность, политическая нейтральность, прозрачность и подотчетность, добросовестность.

При этом лояльность предусматривает добросовестность по выполнению решений органов власти, независимо от своих собственных убеждений и политвзглядов, воздержание от любых проявлений публичной критики деятельности госорганов, должностных лиц, корректное отношение к их руководителям и сотрудникам во время исполнения своих обязанностей.

"Отмечается, что за нарушение этих правил госслужащих ждет дисциплинарная ответственность согласно закону", — добавило агентство.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабинет министров утвердил единую государственную систему предотвращения, реагирования и прекращения террористических актов, минимизации их последствий.