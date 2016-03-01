Дело "азовца": Краснова из зала суда забрала "скорая", заседание отложили

Во вторник, 1 марта, задержанного главу гражданского корпуса "Азов-Крым" Станислава Краснова из зала Шевченковского райсуда Киева забрала карета скорой помощи, заседание отложили до утра следующего дня.

Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на данные собственного корреспондента.

Издание уточнило, что соответствующее решение приняла судья Ирина Макаренко, которая рассматривала отвод следственному судье.

"Свое решение она мотивировала рекомендацией врачей скорой помощи о госпитализации подозреваемого", — отметили журналисты.

При этом они добавили, что Оксану Шелест (является девушкой "азовца" и была задержана вместе с ним) суд до 15 апреля отпустил под домашний арест, который длится с 22:00 до 6 утра.

Между тем Укринформ рассказало о состоянии Краснова. "По словам прибывших в суд медиков, у него давление 180 на 120 и подозрение на сотрясение мозга", — сообщило агентство.

Напомним, сегодня в Шевченковском суде Киева рассматривал меру пресечения Станиславу Краснову, которого, в частности, подозревают в незаконном хранении оружия. Узнать больше о деле "азовца" можно здесь.