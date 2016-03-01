В штабе АТО назвали самое опасное направление на Донбассе

Во вторник, 1 марта, в зоне АТО на Донбассе с начала суток и до 18:00 боевики 29 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что самым опасным на востоке страны является Донецкое направление, где зафиксировано 16 атак, на Мариупольском — 11, а на Луганском — два.

"Позиции войск вблизи Авдеевки, Опытного, Песков, Троицкого, Майорска, Зайцево и Луганского боевики обстреляли из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", — отметили военнослужащие.

Кроме того, в районе Зайцево и Майорска открывали огонь снайперы врага. "На Мариупольском направлении российские наемники стреляли из минометов по укреплениям бойцов вблизи Талаковки, Гнутового и Чермалыка", — добавили силовики.

По их данным, из гранатометов террористы обстреляли опорные пункты в районе Марьинки. "На Луганском направлении позиции вблизи Богуславского и Новозвановки боевики атаковали из гранатометов", — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.

Видео: Військове телебачення України