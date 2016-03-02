Евросоюз продлит санкции против Януковича и его приближенных — СМИ

2 марта ожидается, что Евросоюз продлит санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича и 15 его приближенных еще на год.

Об этом со ссылкой на собственные источники в Евросоюзе пишет Радио Свобода.

Решение может быть опубликовано в официальном журнале ЕС 5 марта, поэтому сразу и вступят в силу.

В санкционном списке ЕС — бывший министр внутренних дел Виталий Захарченко, экс-генпрокурор Виктор Пшонка, бывший глава СБУ Александр Якименко, советник Януковича Андрей Портнов, экс-министр юстиции Елена Лукаш, глава администрации Януковича Андрей Клюев, бизнесмен Сергей Курченко, бывший министр образования и науки Дмитрий Табачник и другие должностные лица времен президентства Януковича.

На днях международная антикоррупционная организация Transparency International призвала ЕС продлить санкции против Януковича и его ближайшего окружения.

Напомним, санкции были введены два года назад из-за расследования злоупотребления государственными деньгами и незаконный вывод активов за пределы Украины.

Причиной санкций, которые вступили в действие 6 марта 2014 — вскоре после Майдана и бегства Януковича и его окружения — была и остается следующей: "за злоупотребление государственными средствами и их незаконный вывод из Украины". Санкции уже продлевались прошлого года.