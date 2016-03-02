МИД Франции о встрече мэра Ниццы с оккупантами из Ялты: не признаем аннексию Крыма

В МИД Франции заявили, что действия мэра Ниццы, принявшего делегацию ялтинских оккупационных властей и подписавшего с ними "письмо о намерениях" и "восстановлении дружеских отношений", не имеют ничего общего с официальной позицией правительства.

Об этом заявил заместитель официального представителя МИД Франции Александр Жоржина, передает "Укринформ".

"Позиция Франции четкая и последовательная: вместе с Европейским Союзом и всем международным сообществом Франция не признает незаконную аннексию Крыма. Инициатива местного представителя избранной власти не отражает позицию французского правительства", — подчеркнул дипломат.

Отметим, что ранее однопартиец экс-президента Франции Николя Саркози, мэр Ниццы Кристиан Эстрози назвал Ялту в аннексированном Крыму частью РФ.

В то же время посольство Украины во Франции обратилось к Эстрози с требованием публичных разъяснений своего заявления.

Обратим внимание, что Ницца и Ялта являются городами-побратимами с 26 ноября 1960 года.

Напомним, ранее сообщалось, что французского депутата, ездившего в оккупированный Крым, выгнали с должности в ПАСЕ.