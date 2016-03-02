В ЕС одобрили запрет украинским госслужащим критиковать власть

Евросоюз положительно оценивает разработанные правительством Украины "Правила этического поведения государственных служащих", в том числе пункт, предусматривающий требование к госслужащим воздержаться от проявлений публичной критики деятельности государственных органов и их должностных лиц.

Об этом в интервью DW сказал пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик.

По его словам, подобные этические кодексы для госслужащих, где есть норма об избежании комментариев об их работе, действуют в странах ЕС.

"Как вы сами можете заметить, никто из европейских госслужащих публично не критикует свою службу или учреждения, где они работают", — отметил Стулик.

По его словам, предусмотреть норму о запрете госслужащим критиковать деятельность государственных органов и их должностных лиц Украине рекомендовала Организация экономического сотрудничества и развития (OECD), которая помогает разрабатывать законы и кодексы для госслужбы в европейских странах.

"Это международная норма профессиональной государственной службы, которая должна быть политически незаангажированной и не принимать участия в политических спорах", — подчеркнул пресс-атташе ЕС в Украине.

Стулик также отметил, что украинские правила этического поведения госслужащих исчерпывающи и конкретизированы, а их соблюдение зависит от культуры самих госслужащих и их определенных навыков.