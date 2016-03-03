В Париже встретятся главы МИД "нормандской четверки": главная тема — выборы на Донбассе

Сегодня, 3 марта, в Париже в 20:15 по киевскому времени состоится встреча и переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" — Украины, Франции, Германии и России начнутся 3 марта в Париже.

По сообщению МИД Франции переговоры будут длится около трех часов, пишет Укринформ.

"Министр иностранных дел и международного развития Франции Жан-Марк Эро примет на Кэ д'орсэ (МИД Франции) министров иностранных дел Германии, России и Украины: Франка-Вальтера Штайнмайера, Сергея Лаврова и Павла Климкина для встречи в формате "Нормандия" в 20:15", — отметили в ведомстве.

В сообщении указывается, что по расчетам французских дипломатов переговоры продлятся около трех часов. Такой вывод можно сделать из заявления МИД Франции, в котором ориентировочное время начала пресс-конференции министра иностранных дел и развития Франции Жана-Марка Эро указано на 23:00 по киевскому времен.

Как сообщает ТСН, дипломаты будут говорить о выборах на оккупированных украинских территориях.

Ранее министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что главы МИД во время встречи будут пытаться "достичь какого-то прогресса, особенно в вопросе ситуации с безопасностью, и обсудить новое избирательное право для восточной Украины, для Донбасса, что является основным условием для проведения выборов, которые должны состояться в первой половине этого года".