В "Горловский гарнизон" прибыло пополнение: боевики получили батальон "пушечного мяса"

В Горловке Донецкой области боевики проводят ротацию подразделений в составе своего "гарнизона" — отмечается прибытие сразу нескольких групп террористов общей численностью до батальона

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, основная часть подразделений прибыла с южного направления, в основном на автотранспорте. Часть личного состава прибывает со стороны Донецка.

В районе Зайцево зафиксировано использование террористами артиллерии — огонь велся из 122-мм орудий по позициям сил АТО западнее и северо-западнее посёлка. Позиции артиллерии боевиков находились в районе Майорского авторынка, добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, под Горловкой позиции ВСУ и боевиков находятся настолько близко, что стороны могут перекрикиваться между собой.