Украина будет лучшим партнером в намерениях Германии укрепить свою роль в Европе и мире — нардеп

Мы приветствуем инициативу одного из ведущих государств Европейского Союза — Германии — в его намерения усилить свою роль в мире и играть активную роль в международной политике.

Об этом заявила представитель фракции "Народный фронт" Наталья Кацер-Бучковская, комментируя соответствующее заявление федерального канцлера Германии Ангелы Меркель.

Нардеп убеждена, что в целом усиление роли Германии в мире окажет стабилизирующее влияние на систему международных отношений.

"Однако это может произойти лишь при условии более активного вовлечения государств Восточной Европы, в том числе и Украины, в европейские дела", — добавила она.

"Украина выражает благодарность за принципиальную позицию Германии в отношении территориальной целостности и недопустимости нарушения признанных международных границ, непризнания преступной аннексии части суверенной территории Украины, коей является Автономная Республика Крым. В нынешних реалиях Украина вместе со своими соседями вынуждена и будет утверждать суверенитет, развивать обороноспособность, развивать инфраструктуру и реформировать энергетический сектор ", — подчеркнула Кацер-Бучковская.

Член фракции "Народный фронт" отметила, что "ФРГ сделала колоссальный вклад в обеспечение энергетической безопасности ЕС и всего европейского пространства".

"В течение длительного времени страна отстаивает стратегию диверсификации источников поступления и сырья с целью обеспечения стабильных поставок. Германия является безоговорочным лидером и промоутером энергосбережения в рамках ЕС. Реалии жизни и новые геополитические вызовы объективно толкают государства восточноевропейского региона к динамичному развитию. Поэтому Украина и ее соседи будут лучшими партнерами в намерениях Германии укрепить свою роль в Европе и мире", — резюмировала Кацер-Бучковская.

фото: nfront.org.ua