Глава Еврокомиссии рассказал, через сколько лет Украина сможет претендовать на членство в ЕС

Президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Украине понадобится не менее 20 лет, чтобы претендовать на вступление в Евросоюз и НАТО.

Об этом он сообщил в Нидерландах, говоря о предстоящем референдуме в стране относительно ратификации Ассоциации нашей страны и ЕС, пишет ZN.UA со ссылкой на Europe Inline Magazine.

В то же время политик выразил мнение, что некоторые голландцы неправильно восприняли соответствующее соглашение как первый шаг Киева к членству в объединении государств.

"Украина точно не будет способной стать членом ЕС следующие 20-25 лет, это же касается и членства в НАТО", — приводят журналисты слова Юнкера.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко заявлял, что наше государство сможет достичь критериев, необходимых для подачи заявки на членство в Европейском союзе, в течение пяти-шести лет.