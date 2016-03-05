Шпиономания в ЛНР: охранка ловит "украинских шпионов" и ищет контрабанду

"Министерство госбезопасности" ЛНР взяло в разработку ряд командиров "2-го армейского корпуса" за участие в "контрабандных схемах".

Об этом нардеп от "Народного фронта", координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, представители ФСБ РФ в ЛНР требуют передать дела под их юрисдикцию, поскольку в ходе расследований повсеместно всплывают имена военнослужащих ВС РФ.

В самой "республике" нарастает шпиономания — в ряде населенных пунктов (Ровеньки, Антрацит, Красный Луч, Краснодон) проводят интенсивные "оперативно-розыскные мероприятия" с целью выявления "украинских шпионов", добавил координатор "Информсопротивления".

Напомним, двумя неделями ранее охранка ЛНР отчиталась об обнаружении схрона "украинского подполья", который сама же и заложила.