Американский посол уверяет, что Сирия не отвлекает внимание США от Украины

Проблемы в Сирии и беженцев не отвлекает внимание Вашингтона от ситуации в Украине.

Такое заявление сделал посол США в Украине Джеффри Пайетт в интервью "Сегодня".

"Это, безусловно, не отвлекло внимания США от Украины. Наша политика по отношению к Украине стоит самостоятельно. Ключ к нашей способности продолжать поддерживать правительство и народ Украины это дальнейшие успехи в реформах. Мы осознаем огромные вызовы, с которыми вы сталкиваетесь", — отметил Пайетт.

По его словам, США готовы продолжать помогать украинцам сражаться на двух фронтах: "войной против российской агрессии и войной за реформы — они одинаково важны".

"И чем больше Украина демонстрирует, что она продолжает давать результат на фронте реформ, тем больше мы в США сможем поддерживать наши инвестиции, помогая Украине прийти к современному, демократическому, европейскому будущему, которого хотят и заслуживают украинцы. Эта тяжелая работа не может быть сделана в Вашингтоне – она должна быть сделана в Одессе, Львове, Киеве, Харькове, Днепропетровске и всех основных центрах, где люди явно ждут изменений", - отметил посол.

Пайетт также подчеркнул, что "никто не должен сомневаться в нашей приверженности помочь Украине стать современным, демократическим, европейским государством".

Он также подчеркнул, что "эта тяжелая работа не может быть сделана в Вашингтоне – она должна быть сделана в Одессе, Львове, Киеве, Харькове, Днепропетровске и всех основных центрах, где люди явно ждут изменений", — сказал Пайетт.

Посол также подчеркнул, что "вдохновлен украинцами из всех слоев общества, которые стояли на Майдане за свободу, и кто продолжает, бороться за изменения по сей день. И мой "месседж" им продолжать бороться. Будьте сильными. Продолжайте бороться за то, во что верите. Перемены возможны. Я знаю, это долго. Знаю, вы устали. Я знаю, как трудно бороться каждый день, пытаясь добиться прогресса. Но каждый новый день приносит изменения. Вы изменили целый мир вашим мужеством и храбростью, мир с вами, и мы хотим видеть, что вы добиваетесь успеха".

Напомним, глава Комитета по вооруженным силам Сената Конгресса США Джон Маккейн заявил, что Запад не должен проявлять слабость в отношениях с Россией, которая пытается подорвать ситуацию в Европе.