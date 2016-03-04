"Нормандский квартет" в Париже. Почему прорыв не удался

4 марта 2016, 21:16

После переговоров в Париже каждая из сторон осталась при своих.

Сергей Лавров, Павел Климкин, Жан-Марка Эро и Франк-Вальтер Штайнмайер

Вопреки ожиданиям европейских дипломатов встреча глав МИД в "нормандском формате" в Париже не стала ключевой. Российская сторона не намерена менять свою позицию по урегулированию на Донбассе ни по одному пункту.

Длившиеся более четырех часов переговоры дипломатов завершились безрезультатно. Откровенный, по оценке главы французского МИД Жан-Марка Эро, разговор не помог достичь существенного прогресса. Европейцы повторили озвученный ранее во время их визита в Киев тезис о необходимости проведения местных выборов на Донбассе в первом полугодии 2016-го и принятии Верховной Радой соответствующего закона. Им удовлетворенно поддакивал Сергей Лавров. В свою очередь Павел Климкин продолжил твердо стоять на том, что в первую очередь необходимо решить вопрос безопасности. Он напомнил о регулярных обстрелах украинских позиций боевиками и проблемах у мониторинговой миссии ОБСЕ с доступом во многие регионы. Выборы на Донбассе возможны только после установления там устойчивого перемирия и возвращения украинской власти контроля над территорией — эту формулу регулярно озвучивают наши переговорщики, но в Берлине и Париже считают, что возможны варианты.  

Глава российского МИДа Сергей Лавров в Париже не отступил от традиционного репертуара — обвинил украинскую сторону в недоговороспособности, нежелании слышать Донбасс и выполнять Минские соглашения. Кремль по-прежнему акцентирует внимание на отдельных пунктах договоренностей — выборы, закон об особом статусе Донбасса на постоянной основе и соответствующие изменения в украинскую Конституцию, проведение амнистии для боевиков. И в очередной раз пообещал повлиять на "коллег на Донбассе", чтобы они сотрудничали с ОБСЕ. Правда, пока российское "влияние" выливается исключительно в наращивание вооружения на оккупированной территории и шантаж со стороны кремлевских марионеток  на заседаниях Трехсторонней контактной группы.

Рассчитывавшие на прогресс в Париже европейцы остались недовольны результатом, а германский дипломат Франк-Вальтер Штайнмайер заподозрил, что Киев и Москва недостаточно серьезно оценивают происходящее на Донбассе. И не исключил осложнения ситуации на востоке Украины в ближайшее время. Глава МИД Германии выступил с довольно резким заявлением, подтверждающим, что терпение европейских переговорщиков на исходе. Он призвал Киев и Москву идти на компромиссы для скорейшей реализации Минских соглашений, подчеркнув, что небольших шагов уже недостаточно. Штайнмайер настаивает на проведении местных выборов как главного условия для обеспечения прогресса в урегулировании. В то же время он отметил, что безопасность выборов является ключевым условием их проведения. Поэтому до конца марта миссия ОБСЕ должна представить концепцию разворачивания международной миссии для обеспечения безопасности.

Заседание "нормандской четверки"

Стремление Берлина и Парижа как можно скорее закрыть украинский вопрос или хотя бы снизить до минимума возможность его обострения понятно. С одной стороны, неспособность оперативно справиться с наплывом мигрантов привела к серьезным проблемам во многих странах Евросоюза, а также внутренним конфликтам, и даже поставила под угрозу целостность ЕС. Там сейчас не готовы к активному участию в тушении потенциального пожара на Донбассе и появлению еще и украинских беженцев. С другой стороны, политики и бизнесмены ряда европейских стран лоббируют отмену санкций против России, для чего нужна хотя бы формальная демонстрация продвижения в урегулировании ситуации на востоке Украины. Наконец, потраченный впустую год на реализацию Минских соглашений заметно раздражает европейцев, хотя в Брюсселе и продолжают заверять в отсутствии усталости от украинских проблем.

После переговоров в Париже каждая из сторон осталась при своих. Киев доказал способность противостоять давлению европейских союзников и не идти на уступки в одностороннем порядке, Москва — стремление интегрировать разрушенный и контролируемый Донбасс в Украину исключительно на своих условиях. В ближайшее время "нормандская четверка" на уровне глав МИД обещает продолжить переговоры в телефонном режиме, но вряд ли стоит ожидать существенного прогресса. Минский процесс зашел в тупик, и для его активизации нужны хотя бы несколько шагов вперед со стороны Кремля, делать которые там не считают нужным, а возможности "подтолкнуть" их в этом направлении у ЕС ограничены. Впрочем, у Москвы есть возможность продемонстрировать готовность к миру хотя бы через активизацию процесса обмена пленными. Дипломаты призвали до 30 апреля освободить и обменять всех, среди которых и Надежда Савченко. Готовность российской стороны выполнить хотя бы этот пункт Минских соглашений вполне может стать платой за очередную уступку со стороны Киева.Фото: @francediplo_EN

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Донбасс Климкин переговоры авторская статья нормандская четверка Париж Штайнмайер Лавров Наталия Гейчук Эро
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