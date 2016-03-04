"Я не я и оружие не мое": Россия "отмораживается" от решения конфликта на Донбассе — Геращенко

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по решению конфликта на Донбассе, нардеп Ирина Геращенко заявила, что РФ продолжает "отмораживаться" в вопросах урегулирования ситуации.

Об этом она написала на своей странице в Facebook, комментируя встречу глав МИД стран "нормандской четверки" в Париже.

В то же время политик уточнила, что российское государство "делает вид, что "я не я и оружие не мое".

"ЕС хочет хоть какого-то прогресса в вопросах выполнения Минских соглашений", — отметила Геращенко.

При этом "Украина стремится к настоящему, а не воображаемо-теоретическому решению конфликта, реальной деэскалации и демилитаризации, а не "выборов" в нашпигованном оружием регионе".

"К сожалению, как пишут СМИ, встреча министров иностранных дел "нормандского формата" в Париже закончилась ничем... Хотя это прогнозируемо, когда одна из сторон конфликта делает вид, что она там ни к чему", — добавила народный избранник.

Напомним, ранее дипломат Александр Хара выразил мнение, что встреча министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в Париже выглядит как навязывание украинскому государству капитуляции.