Разведчики узнали: в Горловку прибыла группа российских снайперов

В захваченный боевиками ДНР город Горловка прибыла группа снайперов Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте ГУ разведки Минобороны Украины.

В ведомстве уточнили, что после этого на Славянском направлении повысилась интенсивность снайперских обстрелов позиций сил АТО.

"Недавно поставленные из России современные РСЗО "Град-К" (на базе шасси авто КамАЗ-5350, находятся только на вооружении ВС РФ) отмечены в районе Горловки", — добавили разведчики.

Напомним, ранее военные эксперты рассказали, с чем связаны учения боевиков на Донбассе, переброс эшелонов с вооружением и наемниками из России в Украину, а также скопление тяжелого вооружения поблизости Донецка. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.