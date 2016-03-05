Британия призвала Россию проявить милосердие и освободить Савченко

Министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон призвал Россию освободить украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко, которая незаконно арестована в РФ.

Об этом говорится в его заявлении на сайте британского правительства.

"Я крайне обеспокоен сообщениями о том, что украинка Надежда Савченко отказалась от воды и пищи в знак протеста против незаконного содержания под стражей в России. Правительство Британии неоднократно призывало российское правительство прекратить ее незаконное лишение свободы", —отмечается в сообщении.

По словам Лидингтона, сухая голодовка представляет реальную и непосредственную угрозу жизни Савченко: "Я настоятельно призываю правительство России проявить милосердие и освободить ее немедленно".

Напомним, 3 марта в Донецком горсуде РФ судья не предоставил Савченко последнего слова, перенеся процесс на 9 марта, после чего она объявила"сухую" голодовку. При этом она отказалась от оказания ей медицинской помощи российскими врачами.

Напомним, ранее адвокати Савченко посетили ее в СИЗО, где пытались уговорить летчицу не идти на сухую голодовку, но ее решение осталось прежним. Она также передала свое последнее письмо из тюрьмы.

Как известно, прокуратура России просит суд приговорить Савченко к 23 годам тюрьмы.

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