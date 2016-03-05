В ночном бою силовики уничтожили до 30 боевиков: карта зоны АТО

В зоне проведения АТО на Донбассе на Донецком направлении обстрелы украинских позиций продолжаются по всей линии соприкосновения, а на Мариупольском — произошло боестолкновение сил АТО с вражеской ДРГ, в результате которого были уничтожены до 30 наемников.

Об этом рассказал на брифинге спикер администрации Президента Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

На Мариупольском направлении за прошедшие сутки произошло 7 эпизодов нарушения режима тишины со стороны НВФ. Также на этом направлении в темное время суток произошло боестолкновение сил АТО с вражеской ДРГ.

По словам Лысенко, в результате слаженных действий военнослужащих ВСУ различных родов войск, противник в этом бою понес тяжелые потери – до 30 человек убитыми. К сожалению, во время боевого столкновения с оккупантами погибли 2 военнослужащих ВСУ.

Также противник провел серию минометных обстрелов сразу на нескольких участках фронта – в Старогнатовке, Чермалыке и Широкино (всего было выпущено более 80 мин). Зато в Марьинке вчера было относительно спокойно – зафиксирована лишь одна провокация боевиков.

На Донецком направлении вражеские обстрелы украинских позиций продолжаются по всей линии соприкосновения – от Троицкого до Красногоровки. Противник активно применяет минометы.

За минувшие сутки на Донецком направлении зафиксировано 13 таких эпизодов (все в окрестностях Горловки и Донецка). Традиционно, оккупанты активизируются в темное время суток. Всего за минувшие сутки на Донецком направлении произошло 42 обстрела позиций сил АТО.

На Луганском направлении противник дважды нарушил режим тишины в Попаснянском районе. Огонь велся со стороны Первомайска.

За минувшие сутки в результате боевых действий 2 украинских военнослужащих погибли, 5 – получили ранения.

Ранее в штабе АТО сообщали, что за сутки боевики 50 раз обстреляли военных — Донецкое направление было самое опасное.