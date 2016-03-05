Боевики нагло нарушают "перемирие": с началом суток зафиксировано 26 обстрелов

В зоне проведения АТО на Донбассе российские наемники продолжают обстрелы позиций ВСУ, и уже в который раз нагло нарушили Минские договоренности. С начала суток 26 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице Facebook.

"Всего с началом суток зафиксировано 26 обстрелов, 17 из них — на Донецком направлении, 6 — на Мариупольском и 3 — на Луганском", —говорится в сообщении.

Так, около 11.00 боевики из минометов калибра 82 мм обстреляли позиции ВСУ вблизи Зайцево. В 12.40 из минометов террористы выпустили по позициям сил АТО вблизи Авдеевки 50 мин. А в 14:25 по этим же укреплениям боевики открыли огонь и осуществили 22 выстрела из артиллерийских систем крупного калибра.

"По позициям наших войск вблизи Майорска, Троицкого, Новгородского, Луганского враг вел огонь из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов. Опорный пункт под Старогнатовкой российские наемники обстреляли из БМП. Вражеские снайперы вели огонь под Марьинкой, Старогнатовкой и Песками", - говорится в сообщении.

По данным штаба, в 9:45 велся прицельный снайперский огонь по контрольному пункту въезда-выезда (КПВВ) "Марьинка". С целью обеспечения безопасности мирных жителей командованием было принято решение временно приостановить работу КПВВ. Отмечено, что около 12.00 обстрел пункта повторился.

Ранее в штабе отмечали, что за сутки боевики 50 раз обстреляли военных — Донецкое направление самое опасное.

Видео: Військове телебачення України