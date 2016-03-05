Главред "Эха Москвы" и нардеп о голодовке Савченко: счет идет на часы, умрет — кровавое пятно на РФ

5 марта 2016, 20:30

Путин должен отпустить Савченко немедленно. Живой!, пишет нардеп.

Надежда Савченко

Возможная гибель украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко в СИЗО в результате сухой голодовки станет для России "кровавым пятном". РФ этого с рук не спустят. На все обращения мировых лидеров осовбодить украинку президент Владимир Путин откровенно плюет уже полтора года.

Как заявил главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов "Эхо Москвы", "возможная гибель Савченко в результате сухой голодовки станет для России "кровавым пятном" и вызовет резонанс еще больший, чем отравление в Лондоне экс-офицера ФСБ РФ Александра Литвиненко.

По его убеждению, "дело Савченко" — явно политическое. "Я вам могу сказать страшную вещь: и оправдание Савченко, и осуждение Савченко – это политическое решение будет, и не судьи, с моей точки зрения, которая ни на чем не основывается, – скажем сразу, чтобы не подставлять радиостанцию. Ее осудят, тут нет никаких сомнений, и затем она станет товаром, который будет торговаться с Украиной по поводу обмена...", – сказал Венедиктов.

Он подчеркнул, что "беда в том, что Савченко приняла решение вести сухую голодовку". "Сухая голодовка – это девять дней максимум. Вот поди уговори – не удалось. Я знаю, что адвокаты уговаривали, родители уговаривали, я знаю, что от Порошенко (президента Украины Петра Порошенко. – ред.) приносили (письмо. – ред.), что "не надо". Вот такой человек, такая Жанна Д'Арк попалась. И ее можно звать сектанткой – ну, Жанна Д'Арк и была сектанткой, собственно, в этом смысле. Никаких компромиссов, все!" – сказал он.

По его словам, возможную гибель Савченко России с рук не спустят. "Если она умрет, это будет кровавое — не черное, а кровавое пятно на Российской Федерации. Это будет много хуже, чем Литвиненко. Вот так историю с Надеждой Савченко я расцениваю. Поэтому, конечно, я думаю, что так же, как это было сделано и по Ходорковскому, и по Навальному, и по Pussy Riot, власть ведет переговоры с позиции силы — и нарвалась", — подчеркнул Венедиктов.

Комментируя перенос заключительного слова Савченко на 9 марта, он предположил, что это могло быть сделано, исходя "из каких-то мелких соображений": "Осудить женщину 8 марта... Или идут переговоры и не успели... Она все равно произнесет, уже произнесла "последнее слово".

В свою очередь народный депутат Ирина Геращенко на своей странице в соцсети Facebook заявила, что Украина полтора года на каждой международной встрече поднимает вопрос Надежды Савченко. Однако солидарность мировых лидеров никоим образом не влияет на ситуацию.

"На все эти обращения Путин откровенно плюет уже полтора года", — отметила она

"Но сейчас счет пошел на часы. Вчера говорила с мамой Надежды. Мы давно общаемся с Марией Ивановной, но я никогда не слышала ее в таком жутком эмоциональном состоянии, она в отчаянии. Как и Вера Савченко, Надина сестра", — добавила Геращенко.

По ее словам, мир должен сплотиться в действенной помощи Савченко.

"Путин бросил вызов всему миру. А в это время мир рассказывает нам о выборах на Донбассе...и об освобождении заложников как первоочередном приорите на всех встречах кричит только Украина. Это не просто неправильно, это позорно", — заявила она.

"От комитетов евроинтеграции и иностранных дел ВР Украины мы обратились ко всем нашим коллегам — представителям парламентов стран ЕС с просьбой срочно приобщиться к публичной кампании с требованием освободить Надежду.

Путин должен ее отпустить. Немедленно отпустить. Живой! И это требование должно звучать громко! От всех, кто считает себя европейцем. Мы ждем от наших европейских коллег реакции на то, что в российской тюрьме сегодня издеваются и уничтожают Надежду Савченко", — заявила Геращенко.

Напомним, ранее Министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон призвал Россию освободить Савченко, которая незаконно арестована в РФ.

Госдепартамент США также настаивает на немедленном и безусловном освобождении украинки в связи с объявлением ею голодовки.

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Россия Путин Украина Савченко голодовка Геращенко летчица СИЗО Венедиктов
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