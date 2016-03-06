Донецкое направление стало самым "горячим" в зоне АТО за минувшие сутки

В течение прошлых суток российские террористические формирования 52 раза открывали огонь по позициям сил АТО.

Об этом говорится на странице пресс-центра штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что больше 37 обстрелов зафиксировано на Донецком направлении, 10 на Мариупольском и 5 на Луганском.

По позициям ВСУ российские наемники вели огонь из минометов и артиллерии большого калибра, выпустив при этом около 150 мин и 22 снарядов. Самой сложной была обстановка в районе Авдеевки.

Враг в течение дня и до полуночи обстреливал из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия укрепления сил АТО в районе н.п. Новгородское, Троицкое, Луганское, Широкино, Майорск, Зайцево и Новозвановка. Снайперы российских террористов вели огонь вблизи Песок и Старогнатовки.

Напряженной остается обстановка в районе Марьинки. Контрольный пункт "Марьинка" обстрелял вражеский снайпер.

Неприцельный огонь боевики вели в направлении наших укреплений из минометов вблизи позиции "Зенит" на окраине Авдеевки и со стороны временно оккупированного Первомайска по Богуславскому на окраине Попасной.

Из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов террористы обстреливали позиции украинских бойцов рядом с Песками, Опытным, Луганским, Новозвановкой и Троицким. С полуночи активность врага существенно снизилась.

Напомним, ранее в генштабе ВСУ сообщили, что на сегодняшний день у боевиков на Донбассе недостаточно сил и средств для проведения полномасштабной агрессии.