Ущербный Путин: эксперт назвал варианты устранения нынешнего хозяина Кремля

Все развитие ситуации в России указывает на то, что она уже не может существовать в системе координат, которая была до начала ее войны с Украиной.

А ситуация с Путиным очень похожа на ту, которая была накануне покушения на Гитлера в 1944 году, пишет политолог Виктор Каспрук на Радио "Свобода".

"И здесь могут сработать те же механизмы. Российские элиты не желают отвечать за все путинские просчеты, а в верхнем эшелоне власти уже начали осознавать, что крах России может означать для них потерю присвоенных миллиардов и роскошных дворцов по всему миру.

С другой стороны, не все лично решает только Путин. Не исключено, что он является лишь "публичным лицом" реальных хозяев Российской Федерации.

И вопрос о том, может ли что-то положительное принести покушение на него? Ведь еще совсем не факт, что его силовое устранение от власти приведет к краху всей действующей в России системы.

Скорее всего, крах КГБистской системы возможен не через смену лица на троне, а только из-за нищеты, деградации и постепенного ослабления экономической дееспособности Российской Федерации, до самого развала.

Но захотят кремлевские выше "бонзы" разделить эту ответственность с Путиным?

Ситуация становится слишком критической. Поэтому не исключено, что российские элиты (в ближайшее время), могут решить силовым путем "заменить" кремлевского правителя.

А наиболее доверенное окружение Путина, во главе с бывшими генералами КГБ Ивановым, Патрушевым и Бортиковим примут это историческое решение.

А дальше уже дело техники. Как-то так само собой случится, что престарелый российский лидер (не рассчитав своих физических сил), просто неудачно упадет на татами во время тренировок по дзюдо и "скрутит" себе шею.

Хотя нельзя исключать и другие, "альтернативные" варианты. Возможные для каждого физического лица, уже давно перешла границу, где заканчивается демократия и начинается диктатура.

В таком случае, каким будет покушение не очень важно. Или его выкинут из окна, сожгут в автомобиле во время "случайной" аварии, или расстреляют сами военные, во время пребывания Путина на каком-то из спецполигонов.

Для российских элит главное, что их лидер уже давно стал ущербным. И он никогда не станет нормальным, каким он был, когда еще мог заседать несколько лет назад в G8.

Путин часто идет ва-банк и сжигает за собой мосты, потому что нутром чувствует свое поражение, но при этом не желает вплотную видеть те ошибки, которые допускает он или его окружения.

Вера электората в "доброго" царя-батюшку — это последнее, что теперь остается у Путина.

Однако, явно наступает приближения того времени, когда мощные и наиболее влиятельные в России силы, олигархи, могут не удержать под контролем ситуацию. Поэтому им будет куда проще пожертвовать таким "лидером", чем своим и своих семей будущим" — написал политолог.

Напомним, ранее российский политолог назвал худший сценарий для Путина.