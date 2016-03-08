Невзоров о суде над Савченко: "Более идиотского процесса в истории юриспруденции не было никогда"

Судебный процесс в отношении удерживаемой в России украинской летчицы, народного депутата Верховной Рады от "Батьківщини" и делегата ПАСЕ Надежды Савченко, наиболее дикий и невероятный во всей истории мировой юриспруденции.

Об этом заявил в программе "Паноптикум" на телеканале "Дождь" публицист Александр Невзоров.

"Я вообще отказываюсь ставить рядом слова "Савченко" и "суд", потому что все то, что происходит, никаким судом не является. Кстати, очень неплохо все эти мысли отформулировал Аркадий Бабченко в последнем недавнем "Снобе", — заявил Невзоров.

Он назвал происходящее абсурдом. "Мы действительно ведь имеем абсолютно абсурдную ситуацию: офицер, который защищает свою страну от террористов, от бандитов, похищается, перевозится на территорию другого государства и там судится за то, что он выполнял свой офицерский профессиональный долг. Более идиотского, дикого и невероятного процесса во всей истории мировой юриспруденции не было никогда и быть, вероятно, не может", — считает Невзоров.

Комментируя ситуацию с российскими журналистами, в убийстве которых обвиняют Савченко следователи прокуратуры РФ, он отметил, что "надо перестать делать из журналистов неких священных сакральных коров".

"Журналист всегда выступает на чьей-то стороне, журналист всегда участник конфликта, журналист должен претерпевать все те же лишения, тяготы, смерти, ранения и все остальное, что претерпевает любой другой участник войны", — заявил публицист.

Он добавил, что для журналистов не должно быть никаких "особых положений и особых снисхождений". "А то, что касается Савченко, – честно говоря, мне редко вообще нравятся люди, но это тот редчайший случай, когда я готов снять шляпу", — подчеркнул Невзоров.

Напомним, в России говорят, что состояние Савченко удовлетворительное, генконсул требует украинских врачей.