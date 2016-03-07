Новые потери России на Донбассе: под Авдеевкой уничтожены 4 и ранены 6 диверсантов

Воюющие на стороне боевиков Донбасса российские военные продолжают нести потери. Так, под Авдеевкой Донецкой области силы АТО разгромили группу диверсантов, уничтожив шесть и ранив четверых оккупантов.

Об этом в ежедневной сводке по обстановке в районе проведения АТО сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

5-6 марта погибли четыре военнослужащих из состава диверсионно-разведывательных групп 11-го отдельного мотострелкового полка (Макеевка) 1 армейского корпуса, которые действовали на направлении Авдеевки, еще шестеро получили ранения, говорится в сообщении.

Напомним, после неоднократных провокаций боевиков под Авдеевкой, которые обстреливали позиции сил АТО из минометов и РСЗО "Град", украинские военные нанесли ответный удар по артиллерии боевиков, в результате которого были уничтожены 6 и ранены 17 оккупантов.