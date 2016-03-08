СМИ анонсировали встречу Полторака и генсека НАТО: поговорят о Донбассе

Во вторник, 8 марта, в Брюсселе (столица Бельгии) министр обороны Степан Полторак посетит штаб-квартиру НАТО и встретится с генсеком Альянса Йенсом Столтенбергом.

Об этом пишет Укринформ, ссылаясь на данные исполняющего обязанности главы миссии украинского государства при военно-политическом блоке Егора Божка.

В то же время агентство уточнило, что там состоится специальное заседание Комиссии Украина-НАТО, нашу сторону возглавит глава оборонного ведомства.

"Дипломат отметил, что, по повестке дня заседания, стороны обсудят ситуацию на востоке Украины, а также результаты и дальнейшие перспективы реформирования Минобороны", — отметили журналисты.

Напомним, ранее Йенс Столтенберг заявил, что неспокойная ситуацию на территории нашей страны является одной из величайших угроз современности. Ознакомиться с его мнение можно здесь.