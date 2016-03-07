Названо самое "горячее" направление в зоне АТО на Донбассе

В понедельник, 7 марта, в зоне АТО на Донбассе до 18:00 вечера боевики 25 раз нарушили "режим тишины", обстреляв позиции силовиков из разного оружия.

Об этом говорится на странице пресс-центр штаба спецоперации в Facebook.

В ведомстве уточнили, что 22 из атак произошли на Донецком направлении, а остальные три — на Мариупольском.

"Наемники шесть раз обстреливали опорные пункты вблизи Авдеевки из запрещенного Минскими соглашениями оружия — минометов калибром 120 и 82 мм", — отметили военнослужащие.

Кроме того, по позициям в районе Песок, Майорска, Троицкого, Мироновского, Гранитного и Красногоровки террористы открывали огонь из АГС, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

При этом укрепления украинских позиций, которые находятся недалеко от населенных пунктов Пески и Красногоровка, обстреливали вражеские снайперы.

Напомним, ранее сообщалось, что под городом Авдеевка Донецкой области диверсанты боевиков атаковали опорный пункт сил АТО, украинские бойцы успешно отразили нападение.

Видео: Військове телебачення України