Ясиноватская развязка перешла под контроль ВСУ, боевики в панике — СМИ

9 марта 2016, 07:12

По данным боевиков, трасса полностью простреливается украинскими войсками и террористы не могут справиться с бойцами АТО.

Позиции сил АТО, иллюстрация

Украинские военные закрепились возле Ясиноватской развязки под Авдеевкой, через которую шло сообщение между оккупированными Донецком и Горловкой.

Об этом сообщают волонтеры группы "Вернись живым" на своей странице в Facebook, ссылаясь на бойцов из Авдеевки.

"Мы не планировали, но получилось так, что отвечая на их огонь, взяли под огневой контроль Ясиноватскую развязку", — рассказали военные волонтерам.

 

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Опубликовано Повернись живим 8 марта 2016 г.

Еще один волонтер, координатор проекта "Стоп Террор" Семен Кабакаев заявляет, что развязка полностью перешла под контроль ВСУ.

"На этом этапе проезд гражданских запрещен, у кадровых военных РФ и местных боевиков паника, они не ожидали такого итога событий", — пишет Кабакаев в Facebook.

 

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Опубликовано Semen Kabakaev 8 марта 2016 г.

Волонтеры движения "Вернись живым" подтверждают, что в этом месте перекрыто движение транспорта и ездить туда нельзя, но сообщают, что Ясиноватская развязка еще не под украинским контролем.

 "Расстояние между нашими войсками и "ДНРовцами" сократилась до 500 метров", — сообщили волонтеры.

"В целом, ситуация на Авдеевском направлении значительно ухудшилась. Без остановки уже несколько суток украинские военные отбивают вражеские атаки. В 16 батальоне 58 бригады несколько бойцов получили легкие ранения. Одного в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Российские войска, усиливая свое количество, с помощью минометов и танков, осуществляют попытки оттеснить военных ВСУ, но наши ребята удерживают позиции", — говорится в сообщении.

В штабе АТО о Ясиноватской развязке ничего не сообщают. Отмечается, 8 марта после одного из обстрелов со стороны Ясиноватой украинские позиции атаковала ДРГ боевиков, но нападение было отбито. Также в штабе АТО сообщают, что 5-8 марта погибли по меньшей мере 9 боевиков из состава ДРГ, которые действовали в направлении Авдеевки. Кроме того, ранения получили 13 диверсантов.

Как отмечает ТСН, боевики подтверждают потерю контроля над данной трассой, которая сейчас контролируется украинскими военными.

В паблике сепаратистов "Сводки вот ополчения Новороссии" подтверждается информация о том, что прямого сообщения между Горловкой и Донецком нет (именно через Ясиноватскую развязку шло сообщение).

По данным боевиков, трасса полностью простреливается украинскими войсками и террористы не могут справиться с бойцами АТО.

Бывший главарь горловских террористов Игорь Безлер на странице своей жены во "ВКонтакте" заявил, что боевики потеряли контроль над трассой и обвинил в этой главаря ДНР Александра Захарченко, пишет 62.ua. 

"Видимо в ознаменование недавно прошедшей годовщины Великой Дебальцевской Битвы, "гениальный полководец" Захар решил провести новую блистательную операцию "а-ля Марьинка".

Кроме того, спикер "минобороны" террористов Эдуард Басурин сообщил, трасса Ясиноватая —Горловка закрыта из-за захвата украинскими военными участки вблизи дороги.

видео: ТСН

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боевики Донецк Ясиноватая Горловка ВСУ контроль развязка
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