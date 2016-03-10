Военный эксперт о боях за Ясиноватскую развязку: наши тихой сапой сократили дистанцию

В районе Авдеевки Донецкой области, где уже две недели продолжаются ожесточенные бои, ожидается усиление боевых столкновений с применением танков и реактивной артиллерии.

Об этом координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец пишет на своей странице в Facebook.

По данным военного эксперта, боевики всерьёз обеспокоены выходом украинских войск к Ясиноватской развязке и сокращением дистанции между позициями сил АТО и террористов: "Наши "тихой сапой", как бы это помягче сказать, "сократили дистанцию".

Поскольку боевики "притащили в район Авдеевки — развязки "парочку" машинок на гусеничном ходу и несколько "салютных установок", на воздушном коллекторе шахты Бутовка и "Зените", (и в самой Авдеевке — по умолчанию) в ближайшее время ожидаются "осадки", — сообщает Машовец.

В районе Авдеевки... БЫЛО жарко...Официальные источники... по понятным внешнеполитическим причинам...скупы и осторожн... Опубліковано Мурлокотаном Паштетофф-сосискин 8 березень 2016 р.

Ранее "Главред" сообщал, что в боях под Авдеевкой террористы понесли большие потери, а Ясиноватская развязка перешла под контроль ВСУ, боевики в панике.

фото: 62.ua